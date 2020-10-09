تركيا.. العشرات يؤدون صلاة الغائب على 15 شخصا أعدموا في مصر

أدى العشرات في ساحة جامع الفاتح بمدينة إسطنبول في تركيا، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على 15 معارضا قيل إنهم أعدموا قبل أيام في مصر.

إقرأ المزيد

ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، إلى صلاة الغائب على 15 شخصا قال إن السلطات المصرية أعدمهم قبل أيام، جراء إدانتهم في أحداث عنف في البلاد.

وخلال يومي السبت والأحد، أعلنت فضائيات معارضة للحكومة المصرية تبث خارج مصر ومنظمات حقوقية ومعارضون تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق 15 معارضا في 3 قضايا متعلقة باتهامات بـ"الإرهاب والقتل".

ولم يصدر عن الإعلام الرسمي المصري أي تفاصيل بهذا الشأن

المصدر: الأناضول