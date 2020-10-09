بيروت: أي تحرك لرفع الدعم سيحدث انفجارا اجتماعيا

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، أن "أي تحرك لرفع كل الدعم في الوقت الراهن غير مقبول وسيحدث انفجارا اجتماعيا".

وشدد دياب في مؤتمر صحفي على أن "البنك المركزي والمسؤولين الداعمين لمثل هذا القرار المتعلق بالدعم سيتحملون المسؤولية"، وأن "الحكومة أنفقت 4 مليارات دولار حتى الآن خلال 2020 على دعم الغذاء والدواء والطحين وواردات القمح".

وأعرب عن أسفه لأن "مفهوم الدولة في لبنان استنسابي ولغياب مفهوم ثابت يرسخ فكرة الدولة القوية"، مؤكدا رفضه لـ"رفع الدعم عن الدواء والطحين والمحروقات... يمكن اعتماد قاعدة ترشيد الدعم ليستفيد منها من هو محتاج".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية