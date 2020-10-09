الحوثيون ينتقدون منح برنامج الأغذية الأممي نوبل للسلام

انتقدت جماعة الحوثي في اليمن، منح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة جائزة نوبل للسلام، متهمة البرنامج "بالانحياز والفشل" في معالجة أزمة اليمن.

وقال طلعت الشرجبي المتحدث باسم الجهاز الإغاثي التابع للحوثيين: "نجد أن البرنامج قد أخفق بشكل كبير جدا في أهم معيار، ألا وهو مكافحة الجوع لأن هناك عددا كبيرا من المصابين بسوء التغذية في اليمن".

كما أشار الشرجبي إلى أن "هناك أيضا فشلا في الحيادية من حيث توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن".

ويخيم التوتر على العلاقة بين برنامج الأغذية الأممي وجماعة الحوثي، إذ اتهم البرنامج الجماعة "بسرقة المساعدات"، بينما يقول الحوثيون إنّ الجهاز الأممي "يوزع أغذية منتهية الصلاحية وفاسدة ولا يتمتع بالحيادية".

المصدر: وكالات