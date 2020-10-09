السودان: "لسنا وكلاء لمصر ولا لإثيوبيا"

أكد وزير الخارجية المكلف في الحكومة السودانية عمر قمر الدين، أن الخرطوم جزء أصيل في ملف سد النهضة، وليست وسيطا.

إقرأ المزيد

وقال قمر الدين في مقابلة مع قناة "فرنسا 24" ردا على سؤال عما إذا كانت بلاده تنسق مع القاهرة: "لا ننسق مع أي أحد إلا بمقدار مصالح السودان، فالسودان ليس وسيطا أو متفرجا، بل جزء أصيل من ملف سد النهضة".

وأضاف: "نحن نناقش ونحاور ونتفاوض في هذا الملف لأن للسودان مصالح، ونحن نفاوض من أجل مصالحنا فقط في سد النهضة أو أي مسألة أخرى".

وتابع: "السودان جزء أصيل من ملف سد النهضة، وليس لنا مصلحة في التعامل مع مصر أو إثيوبيا على انفراد، فالسودان ليس وكيلا لمصر أو إثيوبيا".

المصدر: سبوتنيك