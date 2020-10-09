 
مباشر

السودان: "لسنا وكلاء لمصر ولا لإثيوبيا"

أخبار العالم العربي

السودان:
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/owkh

أكد وزير الخارجية المكلف في الحكومة السودانية عمر قمر الدين، أن الخرطوم جزء أصيل في ملف سد النهضة، وليست وسيطا.

إقرأ المزيد
الجيش الإثيوبي يكشف عن قدرته على حماية
الجيش الإثيوبي يكشف عن قدرته على حماية "سد النهضة"

وقال قمر الدين في مقابلة مع قناة "فرنسا 24" ردا على سؤال عما إذا كانت بلاده تنسق مع القاهرة: "لا ننسق مع أي أحد إلا بمقدار مصالح السودان، فالسودان ليس وسيطا أو متفرجا، بل جزء أصيل من ملف سد النهضة".

وأضاف: "نحن نناقش ونحاور ونتفاوض في هذا الملف لأن للسودان مصالح، ونحن نفاوض من أجل مصالحنا فقط في سد النهضة أو أي مسألة أخرى".

وتابع: "السودان جزء أصيل من ملف سد النهضة، وليس لنا مصلحة في التعامل مع مصر أو إثيوبيا على انفراد، فالسودان ليس وكيلا لمصر أو إثيوبيا".

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا