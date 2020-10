الفنانة السفيرة هند صبري تعلق على فوز برنامج الأغذية العالمي بجائزة نوبل للسلام

View this post on Instagram

فخورة أني فرد من عائلة #برنامج_الأغذية_العالمي والتي أشرف بكوني سفيرة لهم لأكثر من عشرة أعوام. وأهنئ نفسي وزملائي بالمنظمة عبر العالم بحصولها اليوم على #جائزة_نوبل_للسلام وهي تأكيد لنا جميعا أن السلام العالمي لن يتحقق إلا بالقضاء على الجوع في كل مكان. Proud of my @worldfoodprogramme family. I have the honor of being their ambassador for over a decade now. I congratulate myself and my colleagues in the #WFP around the world for winning the #NobelPeacePrize which proves to us all that world peace will only be ensured through ending hunger all over the world. #WorldFoodProgramme #ZeroHunger @wfp_mena @nobelprize_org