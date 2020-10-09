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مصر.. تشييع النائبة منى منير (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. تشييع النائبة منى منير (صور)
Reuters
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دخلت ابنة النائبة الراحلة منى منير في نوبة بكاء حاد، خلال مراسم جنازة والدتها في كنيسة المرعشلي بالزمالك بمصر.

مصر.. تشييع النائبة منى منير (صور)
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وفاة النائبة منى منير عضو لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان المصري

وانهارت ابنة النائبة الراحلة مع لحظات خروج الجثمان، وحاول بعض الأقارب تهدئتها والسيطرة على الموقف.

وتعالت بعض الصرخات من أسرة ومحبي منى منير، وهو ما حرص البعض على السيطرة عليه لخروج الجثمان في مشهد هادئ.

مصر.. تشييع النائبة منى منير (صور)

وشهدت كنيسة المرعشلي توافد عدد من النواب والنائبات لوداع زميلتهم النائبة وقد خيم الحزن على المكان.

مصر.. تشييع النائبة منى منير (صور)

مصر.. تشييع النائبة منى منير (صور)

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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