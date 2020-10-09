مصر.. تشييع النائبة منى منير (صور)

دخلت ابنة النائبة الراحلة منى منير في نوبة بكاء حاد، خلال مراسم جنازة والدتها في كنيسة المرعشلي بالزمالك بمصر.

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وانهارت ابنة النائبة الراحلة مع لحظات خروج الجثمان، وحاول بعض الأقارب تهدئتها والسيطرة على الموقف.

وتعالت بعض الصرخات من أسرة ومحبي منى منير، وهو ما حرص البعض على السيطرة عليه لخروج الجثمان في مشهد هادئ.

وشهدت كنيسة المرعشلي توافد عدد من النواب والنائبات لوداع زميلتهم النائبة وقد خيم الحزن على المكان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية