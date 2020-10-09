وزير الطاقة الإسرائيلي: ترسيم الحدود بالغ الأهمية بالنسبة للبنان بسبب أزمته الاقتصادية

اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، أن فيروس كورونا سيحدد شكل المفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية والتي ستبدأ الأسبوع المقبل في مدينة الناقورة الحدودية.

وفي حديث لصحيفة "إسرائيل هيوم"، أعرب شتاينتس عن أمله بأن "يمضي الاجتماع كما هو مخطط له"، مشيرا الى أنه "نظرا لقيود كورونا ما أزال لا أعرف ما إذا سنحضر شخصيا إلى مقر الأمم المتحدة في الناقورة كما كان محددا أم رقميا أو إذا سيتم تأجيله".

وأضاف: "لا أدري إلى متى ستستمر النقاشات، فالأمر يعتمد على اللبنانيين"، مؤكدا أنه "من الجيد لنا أن نتوصل إلى اتفاق، لكن بالنسبة للبنان فهذا أمر بالغ الأهمية، فهو يمر بأزمة اقتصادية، لذا فإن الأمر أكثر إلحاحا بالنسبة لهم. أما بالنسبة إلى النزاع فنحن مستعدون لحل وسط".

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أعلن الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق إطار مع إسرائيل حول الحدود المائية بوساطة أمريكية. ومن المرتقب أن تبدأ المفاوضات يوم الأربعاء المقبل.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية