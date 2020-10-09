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رئيس أرمينيا: تركيا تسعى لاستمرار الحرب في قره باغ

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رئيس أرمينيا: تركيا تسعى لاستمرار الحرب في قره باغ
Reuters
رئيس أرمينيا
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قال الرئيس الأرمني آرمين سركيسيان، إن الصراع بين أرمينيا وأذربيجيان "ليس سهلا أو بسيطا بل هو مستمر منذ سنوات طويلة قرابة الـ70 عاما".

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وأشار خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد على قناة TeN Tv، إلى أن "تركيا تسعى لاستمرار الحرب في قره باغ للبقاء في أذربيجان من أجل الطاقة والغاز، بالإضافة إلى محاولة التطهير العرقي للأرمن في الإقليم".

وشدد الرئيس الأرمني، على أن "تركيا أصبحت طرفا رئيسيا في الصراع وتقصف المدنيين"، معتبرا أن "دعمها الواضح والصريح لأذربيجان أجج الصراع الدائر في الإقليم".

ونوه بأن "تركيا قامت بنقل مرتزقة لدعم أذربيجان، ولذا فهي المشكلة الأكبر في الصراع الآن وعلى المجتمع الدولي الضغط عليها لوقف ممارستها في الإقليم، خاصة روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم يلعبون دورا مهما لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات".

ووجه الرئيس الأرمني الشكر للشعب المصري، "لأن لديه الكثير من الأقارب والأصدقاء الذين عاشوا في مصر، وليس فقط على كرم الضيافة للأرمن الذي بدأ من العصور القديمة".

كما "وجه الشكر على استضافة الأرمن الذين خسروا بيوتهم جراء التطهير العرقي الذي قامت به تركيا خلال الوقت العصيب للأرمن، متمنيا الدعم من المصريين".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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