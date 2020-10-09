الأردن.. حظر التجوال يدخل حيز التنفيذ بسبب كورونا

دخل قرار الحكومة الأردنية، المتمثل بفرض حظر التجوال الشامل، الذي يمتد ليومين، حيز التنفيذ في الأردن، عند الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة، ويستمر حتى منتصف ليل السبت.

وأطلقت مديرية الأمن العام، عند الساعة الـ 11 من مساء الخميس، صافرات الإنذار، في جميع محافظات الأردن، إيذانا بقرب بدء سريان حظر التجوال الشامل، والذي يستمر لـ 48 ساعة.

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وكان مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، أعلن الثلاثاء، عن فرض حظر تجوال شامل في جميع محافظات المملكة، اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليلة الخميس الجمعة، ولمدة 48 ساعة، ينتهي منتصف ليلة السبت على الأحد.

وقال الفراية، إنه سيتم تكرار تطبيق قرار حظر التجوال الشامل بنفس الآلية خلال الأسابيع المقبلة، وحتى اشعار آخر.

المصدر: خبرني