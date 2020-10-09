فتاة الإسكندرية تظهر من جديد والسلطات تقبض على مروج شائعات اختفاء الفتيات

سادت الفرحة على وجوه والد ووالدة فرح فتاة الإسكندرية عقب عودتها، حيث أكدت أنها هربت من المنزل وذلك بعد اعتداء والدها ووالدتها بالضرب عليها، نتيجة رفضها النزول للتمرين.

وكانت وسائل الإعلام قد تداولت مقطع فيديو تؤكد من خلاله الطالبة بالصف الثاني الإعدادي، هروبها وتغيبها عن منزلها بمنطقة سموحة منذ يومين، بعدما تعرضت للضرب من قبل والدها، والتضييق عليها من قبل أفراد الأسرة.

ووفق الفيديو الذي انتشر قالت فرح، إنها "كانت تشعر بالصداع عندما طالبتها والدتها بالنزول إلى التمرين، وعند رفضها المشاركة بالتدريب هددتها بأنها سوف تجعل والدها يضربها"، وتابعت: "بالفعل بابا جه ضربني بخشبة وده خلاني أترك البيت".

وذكرت: "وأنا كنت عارفة واحد اسمه أحمد من شباب التيك توك..هو كان مهتم بيا وكنت بحكي ليه أى حاجة ومطمنة ليه.. وأنا نزلت القاهرة علشان أقابله لكن مقبلتوش.. لكن قابلت واحد اسمه عم رضوان صعبت عليه فأخدني معاه وقعدت مع أسرته وهو كان معايا محترم".

وكان مصدر أمني قد صرح بأنه تم العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة، والتى تركت منزلها لخلافات عائلية مع والديها، وضبط القائم على ترويج الشائعات حول اختفاء الفتيات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: اليوم السابع