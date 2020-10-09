الحريري يكشف أنه مرشح محتمل لتشكيل حكومة جديدة في لبنان

أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري يوم الخميس، أنه مرشح محتمل لرئاسة حكومة جديدة لوقف الانهيار الاقتصادي في لبنان بعد الانفجار الهائل في ميناء بيروت.

وقال الحريري لقناة "إم تي في" المحلية: "حكما أنا مرشح... سعد الحريري لن يقفل الباب أمام الأمل الوحيد الموجود أمام لبنان لوقف هذا الانهيار".

وأضاف: "أنا مستعد للقيام بجولة من الاتصالات السياسية خلال هذا الأسبوع إذا كان كل الأفرقاء السياسيين ما زالوا متفقين على البرنامج" الذي تمت مناقشته مع ماكرون.

ومن المزمع أن يجري الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس المقبل مشاورات نيابية لتكليف رئيس وزراء جديد.

وكانت حكومة الحريري استقالت تحت ضغط الشارع في الخريف الماضي بعد اندلاع احتجاجات حاشدة للمطالبة بإصلاح طبقة سياسية متهمة بالفساد وعدم الكفاءة.

كما استقالت الحكومة التي أعقبتها وترأسها حسان دياب، بعد الانفجار الضخم في بيروت.

المصدر: "أ ف ب"