الجزائر: السجن عشر سنوات للناشط مباركي بتهمة "التحريض على الإلحاد"

قضت محكمة جزائرية معنية بالسجن عشر سنوات نافذة للناشط المعروف في الحراك الشعبي ياسين مباركي، بعد إدانته بتهمة "التحريض على الإلحاد" و"المساس بالمعلوم من الدين".

وذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن النيابة العامة طلبت خلال المحاكمة السجن ثماني سنوات للمتهم، ونادرا ما يصدر القاضي حكما يزيد عن طلب النيابة.

وقال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة، إن المحكمة فرضت على مباركي البالغ من العمر 52 عاما غرامة قدرها عشرة ملايين دينار.

وأضاف أنه أصيب بالصدمة "لهذا الحكم القاسي في حق مواطن اكتفى بالتعبير عن رأيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، وأن مباركي سيطعن في الحكم.

المصدر: فرانس 24