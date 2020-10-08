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الأردن يعود لإجراءات العزل العام مع تزايد إصابات كورونا

أخبار العالم العربي

الأردن يعود لإجراءات العزل العام مع تزايد إصابات كورونا
Reuters Muhammad Hamed
العاصمة الأردنية عمان - أرشيف
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ذكر مسؤولون أردنيون اليوم الخميس، أن الحكومة ستعود لفرض إجراءات العزل العام على مستوى المملكة يوم الجمعة لمدة 48 ساعة، وذلك لأول مرة منذ شهور.

وأشار المسؤولون إلى أن هناك قلقا من قبل الصحة، من أن يؤدي التزايد الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مزيد من الضغط على القطاع الصحي.

وشهد الأردن زيادة وصفها المسؤولون، بأنها "هائلة" في حالات الإصابة التي ارتفعت بنحو عشرة آلاف حالة في أكثر من أسبوع بقليل ليصل إجمالي الإصابات إلى الضعفين منذ ظهور أول حالة إصابة في البلاد أوائل مارس الماضي.

وسجل الأردن إجمالي إصابات بلغ 21517 حالة، و144 وفاة في عموم البلاد.

المصدر: "رويترز"

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