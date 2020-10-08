14.5 مليون شخص زاروا كربلاء في أربعينية الإمام الحسين (صور)

أعلنت العتبة العباسية في محافظة كربلاء العراقية اليوم الخميس، أن 14.553.308 زائر دخلوا المحافظة خلال 11 يوما فقط لإحياء ذكرى أربعينية مقتل الإمام الحسين.

وذكرت في بيان صحفي: "بلغ عدد الزائرين المسجل وفقاً لمنظومة العد الإلكتروني وعلى خمسة مداخل رئيسية هي: (بغداد - كربلاء) (نجف - كربلاء) (بابل - كربلاء) (حسينية - كربلاء) (الحر - كربلاء)، (14.553.308) مليون زائراً للمدّة من (9) صفر لغاية منتصف نهار (20) صفر لعام 1442هـ".

وأضافت: "عدد الزائرين في العام الماضي كان (15.229.955) مليون زائراً، وللعام القبله كان (15.322.949) مليون زائراً، أما قبل ثلاثة أعوام فكان (13.874.818 مليون زائراً".

ويحيى المسلمون الشيعة في كل عام ذكرى مقتل الإمام الحسين وتبدأ مواكب وطقوس العزاء من الأول من محرم الحرام وحتى نهاية شهر صفر.

المصدر: RT