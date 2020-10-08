مصر.. فيديو لتمساح يسبح في النيل

أثار ظهور تمساح في محافظة الغربية في بحر شبين أمام قرية صفط تراب بمياه النيل في مصر رعبا كبيرا بين المواطنين وحالة من الجدل والارتباك.

وتسبب التمساح بمخاوف لدى المواطنين في مياه النيل التي يزرعون بها محاصيلهم وما قد تسببه من مخاطر لهم وفي نفس الوقت تأكيد مديرية الري على عدم وجود أي تماسيح حتى الآن بعد تشكيل فرق من المهندسين التابعين للمديرية وعدم وجود أي مخاطبة رسمية أو بلاغ رسمي من أي جهة تؤكد هذه الواقعة.

ويظهر الفيديو التمساح موجودا في مياه نيل وأن أحد المواطنين شاهده بالفعل أثناء قيامه بالصيد.

وأكد وكيل وزارة الري بالغربية عادل عبد القادر أنه حتى الآن لم يشاهد أي من مهندسي الإدارة وجود أي تماسيح في نطاق القرية أو القرى المجاورة لها وأنه إذا ما تمت رؤية مثل هذه الأشياء سيتم على الفور اتخاذ اللازم وتشكيل لجان من الري مع التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة مثل شرطة المسطحات المائية والزراعة وغيرها من الجهات لاصطياد أي تماسيح موجودة في النيل.

وأضاف أن هناك قلقا لدى المواطنين من أن تكون هناك تماسيح في مياه النيل جاءت بسبب فتح سد النيل ولكن لا يوجد في الغربية أي شيء من هذا القبيل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية