قطر وتركيا تدشنان سفينة التدريب QTS91 في اسطنبول (صور)

دشن نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، الخميس، سفينة تدريب عسكرية تحمل اسم "سفينة التدريب QTS91" صنعت في تركيا.

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وشارك وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في مراسم تدشين السفينة، التي صنعتها شركة "الأناضول للسفن"، في مدينة اسطنبول.

دشن سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع برفقة سعادة السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي سفينة التدريب QTS91 (الدوحة) في حوض بناء السفن (الأناضول) في مدينة اسطنبول. pic.twitter.com/EBDf552dOd — Qatar Embassy-Turkey (@QatarEmb_Ankara) October 8, 2020

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث أمس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الاستراتيجية بين بلديهما والمستجدات الإقليمية والدولية خلال ثالث زيارة قام بها أردوغان للدوحة هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الديوان الأميري أن المباحثات بين الطرفين تمحورت حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، كما تبادل أمير قطر والرئيس التركي، خلال اللقاء، وجهات النظر حيال أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT