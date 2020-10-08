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قطر وتركيا تدشنان سفينة التدريب QTS91 في اسطنبول (صور)

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قطر وتركيا تدشنان سفينة التدريب QTS91 في اسطنبول (صور)
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دشن نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، الخميس، سفينة تدريب عسكرية تحمل اسم "سفينة التدريب QTS91" صنعت في تركيا.

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وشارك وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في مراسم تدشين السفينة، التي صنعتها شركة "الأناضول للسفن"، في مدينة اسطنبول.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث أمس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الاستراتيجية بين بلديهما والمستجدات الإقليمية والدولية خلال ثالث زيارة قام بها أردوغان للدوحة هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الديوان الأميري أن المباحثات بين الطرفين تمحورت حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، كما تبادل أمير قطر والرئيس التركي، خلال اللقاء، وجهات النظر حيال أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT

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