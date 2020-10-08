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السلطة الفلسطينية تتسلم شحنة مساعدات طبية من روسيا

أخبار العالم العربي

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سلم السفير الروسي لدى السلطة الفلسطينية غوتشا بواتشيدزه، اليوم الخميس، وزارة الصحة الفلسطينية شحنة مساعدات طبية من روسيا الاتحادية.

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وتشمل الشحنة، محاليل وريدية ومعدات طبية من مستلزمات غرف العمليات والطوارئ.

يأتي ذلك، بينما حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من الارتفاع في عدد الوفيات المصابة بفيروس كورونا، وخاصة من فئة الشباب.

كما حذرت وزيرة الصحة من ارتفاع مؤشر تفشي وباء كورونا في الأيام القادمة خاصة قبيل دخول فصل الشتاء، داعية المواطنين إلى تخفيف التجمعات في المناسبات الاجتماعية والالتزام بتعليمات وزارة الصحة من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

المصدر: RT

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