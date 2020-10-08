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الأسد: محادثات جنيف لعبة سياسية وهذا ليس ما يركز عليه المجتمع السوري

أخبار العالم العربي

الأسد: محادثات جنيف لعبة سياسية وهذا ليس ما يركز عليه المجتمع السوري
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قال الرئيس السوري بشار الأسد إن السوريين الآن ليسوا قلقين بشأن موضوع تغيير الدستور، لكن المفاوضات بشأن ذلك في جنيف ستستمر في الأسابيع المقبلة.

وأضاف الأسد في مقابلة لوكالة نوفوستي: "قمنا بتغيير الدستور في عام 2012، ونحن الآن نناقشه خلال المفاوضات في جنيف. أجرينا جولة من المفاوضات منذ حوالي شهر. وبسبب الوباء تم تأجيل الجولات، لكنها لم تتوقف ... بدأناها وسنواصلها خلال الأسابيع القليلة القادمة".

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في الوقت نفسه، أشار إلى أن "محادثات جنيف في نهاية الأمر هي لعبة سياسية، وهو ليس ما يركز عليه المجتمع السوري".

وتابع الأسد قائلا: "السوريون لا يفكرون في الدستور ولا أحد يتحدث عنه. إنهم يهتمون بالإصلاحات التي نحتاج إلى إطلاقها والسياسات التي نحتاج إلى تغييرها لتلبية احتياجاتهم.. هذا ما نناقشه الآن، هذا ما يقلقنا، وعليه تركز الحكومة جهودها".

المصدر: نوفوستي

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