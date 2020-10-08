الاتحاد الأوروبي ينفي توجهه لقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية

أعلن مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين أنه "ليس هناك أي توجه لقطع أو تعليق مساعدات الاتحاد الاوروبي للسلطة الفلسطينية".

وشدد على أن "الاتحاد والدول الأعضاء فيه هم أكبر داعم مالي دولي للفلسطينيين وسيستمرون في ذلك وسيبقى الاتحاد الأوروبي داعما قويا للسلطة الفلسطينية"، داعيا "وشركاء كثيرون من المجتمع الدولي الفلسطينيين إلى استلام أموال المقاصة كونها أموال فلسطينية".

وجاء ذلك ردا على تقرير نشره موقع "واللا" الإسرائيلي، قال فيه إن الاتحاد الأوروبي هدد بعدم زيادة المساعدات للفلسطينيين في حال واصلت السلطة الفلسطينية رفض تلقي أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية