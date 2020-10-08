أردوغان: لن نقبل بصفقة قرن لم يوافق عليها الفلسطينيون

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على "صفقة القرن"، مشددا على أنه "من المستحيل أن نقبل بخطة لم يوافق عليها إخواننا وأخواتنا الفلسطينيون".

وفي حديث لصحيفة "thepeninsulaqatar"، اعتبر أردوغان أن "الخطة التي تتجاهل الحقوق المكتسبة للفلسطينيين، وترفض حل الدولتين على أساس حدود 1967، وتشرعن سياسات الاحتلال والضم، ليس لها فرصة للنجاح"، مؤكدا أن "هذه الخطة كانت ميتة منذ لحظة الإعلان عنها ونحن لا نرى احتمال تنفيذها".

من جهة أخرى، لفت الى أن "تركيا لطالما دعمت التوزيع العادل لثروات شرق البحر الأبيض المتوسط ​​من قبل الدول المطلة على البحر. لقد أكدنا هذا في جميع مبادراتنا الدبلوماسية. ومع ذلك، فقد تبنت الدول المنزعجة من وجود تركيا، ولا سيما اليونان، موقفا يسبب التوتر من خلال اتخاذ إجراءات أحادية الجانب"، معلنا أن "قضية بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط ​​هي قضية لن تتراجع تركيا عنها أبدا. لقد أعلنا بصوت عال في جميع المنصات أننا لن نقبل أي حل يتجاهل تركيا والجمهورية التركية لشمال قبرص ويقتصر على الشواطئ. سوف نواصل بحزم حماية حقوقنا ومصالحنا والدفاع عنها في جميع الأوقات وفي جميع الظروف".

المصدر:"thepeninsulaqatar"