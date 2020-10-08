البحرية الإسبانية تعترض 21 مهاجرا بسواحل سبتة

تمكنت خدمة الإنقاذ البحري الإسباني، من اعتراض قاربين كان على متنهما 21 مغربيا في عرض البحر قبالة سواحل ثغر سبتة، أثناء محاولتهم الوصول إلى الضفة الشمالية.

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وأفادت صحيفة "الفارو دي سيوتا" الإسبانية بأن تنسيقا جرى بين عناصر الحرس المدني الإسباني بثغر سبتة والوحدة التابعة لمركز طريفة، مكن من رصد واعتراض قارب على متنه 15 شخصا من أصل مغربي، بساحل "بنزو"، في ساعات الصباح الأولى.

وأضافت الصحيفة أن عناصر خدمة الإنقاذ البحري الإسباني، وفي عملية تدخل ثانية، أنقذت 6 شبان مغاربة كانوا على متن قارب آخر، تم رصده على بعد ميل ونصف ميل من شمال سبتة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية لجميع المهاجرين جيدة ولا تدعو إلى القلق.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فقد تم نقل المهاجرين المغاربة إلى ميناء سبتة لإخضاعهم للفحوصات الطبية قبل وضعهم تحت تدبير الحجر الصحي بمستشفى الصليب الأحمر القديم، تفعيلا للبروتوكول المعمول به مع الوافدين، في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

المصدر: هسبريس