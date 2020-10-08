وزير الاتصالات السوري يعلن إعادة العمل بأول كابل ضوئي انقطع خلال الحرب

أعلن وزير الاتصالات السوري أياد الخطيب، "أننا أعدنا الكابل الضوئي بين دمشق ودبي مرورا بالأردن ثم السعودية"، مبينا أنه "أول كابل أنقطع خلال الحرب".

من جهة ثانية أعرب وزير الاتصالات عن تقاؤله بأن يرخص المشغل الثالث للهاتف النقال قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى ان هذا المشغل وطني والعمل مستمر في هذا الموضوع لاستكمال الإجراءات.

وجاء هذا بعد أن أعلن الخطيب الشهر الماضي عودة خدمة الإنترنت في سوريا عقب انقطاعها بسبب عطل في الكابل الضوئي بين مدينتي حمص وطرطوس.

المصدر: الوطن