ولي عهد الكويت: نحن على يقين بأن الكويت ستواصل مسيرتها الريادية

قال ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، إنه على يقين بأن الكويت بقيادة الشيخ نواف الأحمد ستواصل مسيرتها الريادية "داعية إلى الخير والسلام ومنبرا للخير والعمل الإنساني".

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وقال ولي العهد أمام مجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس إن "الثقة التي حظيت بها من قبل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وحظيت بها من قبل مجلسكم لهي شرف التكليف وثقل الأمانة وعظم الرسالة والقسم العظيم".

وأضاف: "نحن على يقين بأن الكويت بقيادة الشيخ نواف ستواصل مسيرتها الريادية دولة دستور ونهج ديمقراطي ومشاركة شعبية ومصداقية في الأفعال قبل الأقوال داعية إلى الخير والسلام ومنبرا للخير والعمل الإنساني".



وختم ولي العهد الكويتي بالقول: "أعاهد الله وأعاهد سمو الأمير والشعب الكويتي أن أكون لصاحب السمو العضد المتين والناصح الأمين والمواطن المخلص الذي يعمل لازدهار وطنه الراعي لمصالحه المحافظ على وحدته الوطنية الساعي لرفعته المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية الحريص على تلبية آمال الوطن والمواطنين".

وكان مجلس الأمة الكويتي وافق اليوم على تعيين الشيخ مشعل وليا للعهد بعد تزكية أمير البلاد الجديد له.

المصدر: كونا