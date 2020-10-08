الأسد: لست على علم بالتحضير لاغتيالي ولكنني لا أستبعد وجود هكذا خطط

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إنه "لا يملك معلومات حول التحضير لمحاولة اغتياله، لكنه متأكد من أن مثل هذه الخطط موجودة".

وأضاف الأسد، اليوم الخميس في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "لست على علم بأي محاولات محددة ولكن، كما قلت، من الواضح أن هناك مثل هذه المحاولات، أو حتى، بشكل أكثر دقة، الخطط. السؤال الأهم هو هل هذه الخطط لا تزال موجودة في الوقت الراهن أم تم تأجيلها".

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من جانب آخر اعتبر الأسد، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنيته السابقة في تصفيته، انعكاسا لسياسة أمريكية تعتمد اللجوء إلى الاغتيال والتصفيات، قائلا: "الاغتيال يمثل طريقة عمل أمريكية، فهذا ما يفعلونه دائما، على مدى عقود، وفي كل مكان، في مناطق مختلفة من العالم، وبالتالي فهو ليس أمرا جديدا".

وأكد الأسد، أنه "لا شيء سيردع الولايات المتحدة عن ارتكاب هذا النوع من الأعمال الشريرة (الاغتيالات) ما لم يكن هناك توازن دولي، بحيث لا تستطيع الولايات المتحدة أن تنجو بجريمتها، وإلا فإنها ستستمر في ارتكاب هذا النوع من الأفعال في مختلف المناطق، ولا شيء سيوقفها".

وفي وقت سابق، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه حاول تصفية الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2017 لكن وزير الدفاع جيمس ماتيس أقنعه بالعدول عن ذلك.