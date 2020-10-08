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مجلس الأمة الكويتي يبايع بالإجماع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد

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مجلس الأمة الكويتي يبايع بالإجماع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد
القبس
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد - الكويت
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وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي اليوم الخميس على تعيين الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد بعد تزكية أمير البلاد الجديد له أمس الأربعاء.

وأدى ولي العهد الجديد القسم الدستورية أمام المجلس

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أمير الكويت الجديد يزكي أخاه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد
أمير الكويت الجديد يزكي أخاه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد

ونشر مجلس الأمة تغريدة في حسابه على "تويتر" يعلن الموافقة.

واختار أمير الكويت الجديد، نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس الأربعاء أخاه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

ويتولى الشيخ مشعل (80 عاما)، وهو الابن السابع للأمير الراحل أحمد الجابر الصباح من زوجته مريم مريط الحويلة، منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير منذ عام 2004، ويعد مسؤولا أمنيا مؤثرا في البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين ومحللين اعتبارهم أن الأمير الجديد قد يسلم جزءا ملموسا من مسؤولياته إلى ولي عهده الذي سيتعين عليه التصرف بسرعة لمعالجة القضايا المحلية العالقة.

وتولى الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح السلطة بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات

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