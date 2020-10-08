مصر.. إخماد حريق في الجامع الأزهر

تمكنت الحماية المدنية، بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق شب داخل الجامع الأزهر، بمنطقة الجمالية، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وقال مصدر أمني إن الحريق شب في أحد فصول تحفيظ القرآن الكريم بالطابق الأخير من مبنى الجامع الأزهر، وتمت السيطرة عليه، وجار حاليا عملية التبريد حتى لا يتجدد الاشتعال مرة أخرى.

من جانبه حرص الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على متابعة ما حدث موجها الإدارات المعنية بالأزهر بمتابعة مجريات الأمور واتخاذ اللازم على الفور، وإطلاعه بالمستجدات أولا بأول.

واطمأن الإمام الأكبر، من خلال تواصله هاتفيا مع إدارة الجامع الأزهر، على عدم تأثر مبنى المسجد والمناطق الرئيسية به، بما فيها التجديدات الحديثة، مطالبا بموافاته بتقرير عاجل وشامل حول الأضرار الملحقة وسرعة معالجتها.

من جانبه قال الدكتور هاني عوده، مدير الجامع الأزهر، إن الحريق الذي نشب في الجامع، هو حريق محدود في إحدى الغرف الخلفية بالدور الثالث للمسجد، مؤكدا أنه قد تمت السيطرة عليه بالتعاون مع قوات الحماية المدنية.

المصدر: المصري اليوم، بوابة الأهرام