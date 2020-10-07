فيلتمان: "حزب الله" سيبقي على ذرائع للحفاظ على ترسانته العسكرية

أكد السفير الأميركي الأسبق لدى بيروت، جيفري فيلتمان، على أهمية توقيع اتفاق بين لبنان و إسرائيل لترسيم الحدود، حتى يتمكن الجانبان الاستفادة من مواردهما الطبيعية.

وفي الوقت نفسه، اعتبر فيلتمان أن "حزب الله" في لبنان، "سيستخدم ورقة مزارع شبعا كحجة للإبقاء على ترسانته العسكرية، التي تشكل خطرا على لبنان".

وتساءل السفير الأمريكي الأسبق عن إمكانية قيام "حزب الله" بعرقلة هذه المفاوضات في وقت لاحق.

وقال فيلتمان إن الحزب قد يكون سهل عملية التوصل إلى تفاهمات حول ترسيم الحدود التي أعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري "بسبب عرقلته تشكيل الحكومة اللبنانية".

المصدر: "الحرة"