المغرب يسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 2776 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية في المملكة.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2776، لتصل إلى مستوى 140024 حالة منذ رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 19443 تعتبر ناشطة.

وتمثل الحصيلة اليومية الجديدة أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا في المغرب وتشير إلى زيادة لهذا المؤشر، الذي بلغ في 4 أكتوبر 2044 حالة، وفي 5 أكتوبر 1423، وفي 6 أكتوبر 2553.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 29 وفاة جديدة جراء المرض خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 2439، ليستقر معدل الفتك عند 1.7%.

وتشير هذه المعطيات إلى انخفاض مؤشر الوفيات اليومية جراء الجائحة في المغرب حيث بلغ هذا العدد يوم 4 أكتوبر 37 حالة، وفي 5 أكتوبر 39، وفي 6 أكتوبر 41.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 2788 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 118142 معدل تعاف يناهز 84.4%.

المصدر: "وكالة المغرب العربي للأنباء"