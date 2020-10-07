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"قنا": أمير قطر والرئيس التركي يبحثان العلاقات الاستراتيجية والمستجدات الإقليمية والدولية

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قنا
لقاء بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة
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بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان العلاقات الاستراتيجية بين بلديهما والمستجدات الإقليمية والدولية خلال ثالث زيارة قام بها أردوغان للدوحة هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الديوان الأميري أن المباحثات بين الطرفين تمحورت حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، كما تبادل أمير قطر والرئيس التركي، خلال اللقاء، وجهات النظر حيال أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وضم الوفد التركي برئاسة أردوغان كل من وزراء الدفاع خلوصي آكار، والاقتصاد راءت ألبيرق، شؤون الشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو، إضافة إلى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن اللقاء استمر ساعة و10 دقائق.

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية القطرية في 2017، أصبحت تركيا أحد الحلفاء الاستراتيجيين الرئيسيين للدوحة، ونشرت قواتها في شبه الجزيرة ونظمت إمدادات غذائية طارئة إلى قطر بعد غلق السعودية حدودها البرية معها.

المصدر: وكالات


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