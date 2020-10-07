الداخلية الليبية تعلن القبض على مرتكبي جريمة قتل مهاجر حرقا

أعلنت وزارة الداخلية الليبية أنها ألقت القبض على ثلاثة ليبيين قتلوا عاملا إفريقيا عبر صب البنزين عليه وإضرام النار في جسده.

وأوضحت الوزارة أن شرطة وادي الربيع تلقت بلاغا بقتل عامل ضمن مصنع في منطقة تاجوراء، وحسب البلاغ فإن ثلاثة أشخاص اقتحموا المكان حيث كان "عدد من العمال الأفارقة يؤدون عملهم في المصنع" وأضافت الوزارة أن أولئك "وبعد فرار العمال وبقاء أحدهم، قاموا بقتله عبر صب مادة البنزين عليه وإضرام النار به".

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أن التتبع والبحث الجنائي قاد إلى ملاحظة 3 أشخاص "يترددون على أحد المصحات وذلك لغرض تلقي العلاج بسبب تعرضهم لحروق بأجسادهم، وبعد جمع كافة المعلومات تم ضبط الجناة".

وقالت الوزارة إن المتهمين اعترفوا بارتكابهم الجريمة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

بعد حضور أحد المواطنين لمركز شرطة وادي الربيع وابلاغه عن قتل عامل كان يعمل لديه بمصنعه والكائن بمنطقة تاجوراء , حيث... تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٠

وقد وصفت الأمم المتحدة الحادثة بأنها "جريمة أخرى حمقاء ضد المهاجرين في البلاد".

ونقلت وكالة رويترز عن فيدريكو سودا، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، في ليبيا إنه "يتعين محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة".

وأضافت الوكالة أن المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين كانتا قد أعلنتا مرارا أنه "يجب عدم تصنيف ليبيا كمكان آمن للمهاجرين" وأشارت إلى أن ألوف المهاجرين حاولوا عبور البحر في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا هذا العام حيث لقي كثيرون منهم حتفهم غرقا.

المصدر: RT + رويترز