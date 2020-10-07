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الصحة اللبنانية: تسجيل 1453 إصابة جديدة بكورونا و 9 حالات وفاة

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الصحة اللبنانية: تسجيل 1453 إصابة جديدة بكورونا و 9 حالات وفاة
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الإصابات بفيروس كورونا وقد بلغ 1453 خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي بلغ 48377، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات​ إلى 433، مبينة أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 630، من بينها 167 في العناية المركّزة.

المصدر: وزارة الصحة اللبنانية

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