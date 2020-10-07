الصحة اللبنانية: تسجيل 1453 إصابة جديدة بكورونا و 9 حالات وفاة
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الإصابات بفيروس كورونا وقد بلغ 1453 خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة.
وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي بلغ 48377، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 433، مبينة أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 630، من بينها 167 في العناية المركّزة.
المصدر: وزارة الصحة اللبنانية