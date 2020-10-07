السعودية: لا إصابات مسجلة بفيروس كورونا لدى المعتمرين

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، اليوم الأربعاء، أنها لم ترصد حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين.

وقالت رئاسة الحرمين، في بيان: "في اليوم الرابع استقبلنا ما يقارب 24 ألف معتمر، ولم ترصد أي حالة اشتباه بفيروس كورونا بفضل الله ثم بالتزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية".

وأفادت بأنه بالتعاون مع وزارة الصحة، تم تجهيز 4 مقرات للعزل الصحي لأي معتمر تظهر عليه أعراض فيروس كورونا أو يشتبه في إصابته بالمرض.

‏‎وذكرت رئاسة شؤون الحرمين أن خطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة في المرحلة الأولى ارتكزت على 4 محاور رئيسة وهي الوقاية والتطهير والتفويج والتوعية.

كما أضافت أنه "خصص مسار خاص لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ليصلوا إلى المسجد الحرام، ويؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة".

وأعلنت سلطات السعودية استئناف العمرة تدريجيا في 4 أكتوبر بعد تعليقها منذ مارس الماضي ضمن إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن ذكرت وزارة الداخلية أن القرار سيتم تطبيقه على مراحل، وسيجري أولا "السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام".

وتعتبر السعودية الدولة الـ17 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بـ337711 حالة، والـ31 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بـ4947 متوفيا.

المصدر: "واس" + وكالات