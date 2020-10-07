نجل أول مجند مصري يرفع العلم على أرض سيناء يكشف تفاصيل حول والده

كشف نصر العباسي، نجل المجند المصري، محمد العباسي، كواليس رفع والده أول علم مصري في سيناء إبان حرب 6 أكتوبر عام 1973.

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ولفت إلى أن والده والمقدم ماجد الجندي صعدا على خط بارليف حتى يستطيع المهندسون العسكريون فتح الثغرة، وهو ما مكنهم من أن يكونوا أول نقطة حصينة.

وأضاف العباسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل وريهام إبراهيم في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن صورة رفع العلم جاءت بعد اقتحام خط بارليف، وكانت أول نقطة حصينة، وتقع بين "الكاب" و"التينة"، تحديدا بجوار النصب التذكاري بالمعدية رقم 6 بمنطقة التمساح.

وأشار إلى أن المقدم ماجد أول واحد طلع النقطة الحصينة وقال: خد يا عباسي ارفع العلم، لافتا إلى أن والده أصيب في حرب الاستنزاف، ولكنه أصر على خوض معركة أكتوبر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية