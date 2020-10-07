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الخارجية الأمريكية تعلق على التفجير في مدينة الباب شمال شرقي حلب السورية

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الخارجية الأمريكية تعلق على التفجير في مدينة الباب شمال شرقي حلب السورية
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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء ارتفاع وتيرة الهجمات في سوريا في الآونة الأخيرة، بعد يوم من انفجار وقع في مدينة الباب بشمال غرب البلاد وأودى بحياة ما لا يقل عن 11 شخصا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاغوس في بيان: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من تقاطع طرق مزدحم في الباب أمس"، مضيفة أن تقارير أخرى ذكرت أن أكثر من 20 قتلوا.

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وتابعت قائلة: "نشعر بقلق شديد من تزايد مثل هذه الهجمات الإرهابية في الشهور الأخيرة".

وهز أمس انفجار عنيف في مدينة الباب شمال شرقي حلب في سوريا أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

المصدر: رويترز

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