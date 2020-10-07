نعيم قاسم: الوضع الاقتصادي الاجتماعي لم يعد يُحتمل

أكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أن الوضع الاقتصادي الاجتماعي في لبنان لم يعد يُحتمل، وسيف رفع الدعم مصلت على رقاب الناس.

وخلال مشاركته في إحتفال تكريمي، رأى قاسم أن "أزمة كورونا قابلة لمزيد من التدهور"، متسائلا: "ألا تتطلب هموم الناس هذه ومستقبل أولادهم وجود حكومة إنقاذ على مستوى المرحلة؟"، مشددا على أن "الوقت ليس مؤاتيا لتعديل أو تغيير موازين القوى، ولا للانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية، ولا لابتداع صيغ لحكومة لا تمثل الكتل النيابية".

ورأى قاسم أن "الأشهر الماضية أثبتت بأن الحلَّ الوحيد المتاح هو التكليف والتأليف بحسب الدستور والآليات المعتمدة منذ الطائف، وأي تجاوز لهذا الحل يعني إبقاء البلد في حال المراوحة والتدهور، يتحمل مسؤوليتها من لا يسلك الطرق الدستورية والقانونية"، لافتا الى أن "خطة الإنقاذ وإعمار بيروت ومعالجة الأزمات تتطلب حكومة تتحمَّل هذه الأعباء، وكلما تكاتفت الأيدي وتحقَّق أوسع تمثيل في الحكومة لتنال ثقة المجلس النيابي، كلما كان الأمل بالإصلاح أكبر".

المصدر: "المنار"