سفير إثيوبيا الجديد في القاهرة يتحدث لأول مرة عن سد النهضة ويوجه رسالة لمصر

تحدث السفير الإثيوبي الجديد في مصر، ماركوس تيكيلي ريكي، لأول مرة عن سد النهضة في أول حوار له مع موقع "المونيتور" الأمريكي.

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وقال ريكي: "ينصب تركيزي على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى المستوى الذي تستحقه. يجب أن تكون العلاقة بين مصر وإثيوبيا أفضل من ذلك بكثير، وسأساهم في رأب الصدع بينهما".

وأضاف ريكي "علينا أن نعود إلى التاريخ. هناك علاقات ضاربة بجذورها في عمق التاريخ بين البلدين وشعبيهما، وفي الماضي كانت العلاقات بيننا جيدة، وبالتأكيد كانت هناك فترات من التوتر وأخرى من التناغم، ولكن كان هناك دومًا الكثير من الفرص والأمور الإيجابية التي تجمعنا".

وأوضح ريكي أن الخلاف حول الاتفاق المذكور يدور حول ما إذا كانت بنوده تشكل قواعد استرشادية أم ملزمة بشأن عملية ملء وتشغيل سد النهضة، حيث ترى إثيوبيا من وجهة نظرها أن الدول الثلاث المعنية يجب أن تتفق على قواعد استرشادية فقط وليس اتفاقًا ملزما.

وأصر على أن مفاوضات سد النهضة لم تفشل، مؤكدًا أن "بإمكان الدول الثلاث التفاوض والتوصل إلى اتفاق دون وساطة طرف ثالث، مازلنا متفائلين بإمكانية استمرار التفاوض حتى صياغة اتفاق".

وأعلن أن "إثيوبيا مستعدة لاستئناف التفاوض في أي وقت، وننتظر تحديد موعد الاستئناف من جانب أطراف التفاوض الأخرى"، مؤكدا أن بلاده تراهن على وساطة الاتحاد الإفريقي وقدرته على التقريب بين مواقف الدول الثلاث.

وشدد على أهمية استعادة زخم العلاقات المصرية الإثيوبية، وقال "هناك الكثير من القضايا التي من شأنها تعزيز العلاقات بيننا، وتعزيز العلاقات بحد ذاته سيسهم في دفع المفاوضات قدما".

وكانت إثيوبيا قد استدعت سفيرها السابق لدى مصر، دينا مفتي، في مارس الماضي، وفي هذا الصدد قال ريكي "استُدعي السفير السابق في مارس وتم تعييني في الشهر ذاته، وتستغرق عملية التعيين بشكل طبيعي 3 أو 4 أشهر، وقد اتُبعت فيها إجراءات دبلوماسية طبيعية".