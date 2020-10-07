للمرة الأولى.. استضافة جناح إسرائيلي في معرض دفاعي إماراتي في 2021
Reuters
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وقع منظمو معارض دفاعية من إسرائيل والإمارات اتفاقا لاستضافة جناح إسرائيلي لأول مرة في معرض دفاعي إماراتي سيفتتح في فبراير 2021.
وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء: "سيتولى معرض (آي.إس.دي.إي.إف) بموجب هذه الاتفاقية مهام تشييد وتنظيم واستضافة الجناح الإسرائيلي في معرض آيدكس (IDEX)، الذي سينعقد في الفترة ما بين 21–25 فبراير 2021 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبوظبي".
وآيدكس أكبر معرض للأسلحة في الشرق الأوسط يقام كل عامين.
المصدر: وام