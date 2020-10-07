للمرة الأولى.. استضافة جناح إسرائيلي في معرض دفاعي إماراتي في 2021

وقع منظمو معارض دفاعية من إسرائيل والإمارات اتفاقا لاستضافة جناح إسرائيلي لأول مرة في معرض دفاعي إماراتي سيفتتح في فبراير 2021.

إقرأ المزيد

وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء: "سيتولى معرض (آي.إس.دي.إي.إف) بموجب هذه الاتفاقية مهام تشييد وتنظيم واستضافة الجناح الإسرائيلي في معرض آيدكس (IDEX)، الذي سينعقد في الفترة ما بين 21–25 فبراير 2021 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبوظبي".

وآيدكس أكبر معرض للأسلحة في الشرق الأوسط يقام كل عامين.

المصدر: وام