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السعودية.. فيديو مروع لرجل يعذب طفلته والسلطات تتدخل

أخبار العالم العربي

السعودية.. فيديو مروع لرجل يعذب طفلته والسلطات تتدخل
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ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية، القبض على مقيم ظهر في فيديو وهو يعتدي على طفلته بالضرب بعد تقييدها.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي ، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص يقيد طفلة ويعتدي عليها بالضرب وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم في العقد الرابع من العمر.

واتضح بأنه والد الطفلة التي ظهرت في المقطع، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية وإحالته لفرع النيابة العامة.

وكانت مواقع التوصل الاجتماعي تناقلت فيديو لرجل يقيد طفلة ويعتدي عليها بالضرب.

السعودية.. فيديو مروع لرجل يعذب طفلته والسلطات تتدخل

نعتذر عن عرض الفيديو لقساوة المشهد.

المصدر: وكالات

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