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الرئيس التونسي يوجه بتجديد أسطول الطائرات العسكرية

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الرئيس التونسي يوجه بتجديد أسطول الطائرات العسكرية
Reuters
الرئيس التونسي قيس سعيد
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وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الثلاثاء، بتجديد أسطول الطائرات العسكرية في البلاد.

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وجاء ذلك خلال مقابلة سعيد مع وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، على خلفية تحطم طائرة عسكرية من نوع "إف 5" اليوم ومصرع قائدها في محافظة تطاوين (جنوب).

ووفق بيان للرئاسة التونسية، تطرق اللقاء إلى "حادثة سقوط طائرة عسكرية، التي كانت تقوم بمهمة عملياتية بالعمق الصحراوي، ما أسفر عن وفاة قائدها".

وأشار الرئيس قيس سعيد إلى "أهمية تجديد أسطول الطائرات والعمل على تحسين المعدات العسكرية".

وأكد حرصه على "ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة لذلك، بما يستجيب لحاجيات المؤسسة العسكرية".

ووجه بـ" ضرورة الإحاطة الكاملة بالقوات العسكرية المسلحة، بما في ذلك الإحاطة الاجتماعية، وتوفير كل الشروط التي تمكنهم من العمل في أحسن الظروف".

المصدر: الرئاسة التونسية

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