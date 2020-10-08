تقرير: مخاوف في الولايات المتحدة من إمكانية حصول روسيا من الإمارات على أسرار الـ"إف - 35"

تحدث تقرير عن محاولات وصفت بالمستميتة، في الكونغرس الأمريكي، لوقف خطط بيع مقاتلات أمريكية من طراز F-35 ، المتعددة الأغراض، لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وقال تقرير نشره موقع "نيوز رو" إن الصفقة قد تبرم على خلفية التطبيع العربي الإسرائيلي، فيما تخشى أوساط في الولايات المتحدة على سرية المعدات الأمريكية المتطورة، ويتخوف البعض هناك من أن الإمارات يمكن أن تتقاسم أسرار المقاتلة F-35 مع الجانب الروسي.

ورأت الصحيفة الإلكترونية أن السبب الثاني الوجيه يتمثل في أن المقاتلة الأمريكية هذه (في حالة كشف أسرارها للروس) يمكن أن تساعد في تعلم المعدات الروسية كيفية إسقاطها في ظروف القتال المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن مبادرة (مشروع قانون) أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تهدف إلى منح إسرائيل حق النقض ضد أي صفقة أسلحة تبرمها الإدارة الأمريكية مع دول أخرى في الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة الإلكترونية أيضا أن شائعات ظهرت في الولايات المتحدة، زعمت أن موسكو وأبوظبي مستعدتان للعمل معا في تطوير مقاتلة من الجيل الخامس.

المصدر: mk.ru