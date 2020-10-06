مصر تسجل 11 وفاة و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الثلاثاء تسجيل 121 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 98 إصابة و9 وفيات بنفس المرض يوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 103902 حالة من ضمنهم 97449 حالة تم شفاؤها و6001 حالة وفاة".

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو، كما سمحت منذ 21 سبتمبر بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.

المصدر: "رويترز"