الإمارات: الشرق الأوسط دخل إلى حقبة جديدة بتوقيعنا اتفاق السلام مع إسرائيل

اعتبر وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، أن الشرق الأوسط "دخل إلى حقبة جديدة" بعد توقيع بلاده اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل يوم 15 سبتمبر.

إقرأ المزيد

وقال آل نهيان، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء عقب لقاء عقدi في برلين مع نظيريه الألماني، هايكو ماس، والإسرائيلي، غابي أشكنازي، إن "الشرق الأوسط دخل حقبة جديدة نحو الأمن والازدهار" بعد التوقيع على معاهدة السلام "التي تماشت مع رؤية دولة الإمارات لمنطقة مستقرة".

وأضاف آل نهيان: "المعاهدة تغير من التفكير التقليدي بشأن سبل معالجة تحديات منطقتنا مع تركيزها على خطوات عملية ذات نتائج ملموسة".

وتابع: "إننا في دولة الإمارات نتطلع إلى فتح المزيد من آفاق التعاون الجديدة لصنع السلام وإلى الفرص الاقتصادية التي يفتحها في المنطقة. وسنعمل سويا للاستفادة من قدراتنا الرائدة عالميا في قطاعات البحوث والتطوير وذلك لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وفي هذا السياق أؤكد توفر فرص في منطقتنا لتوسيع تعاوننا وتعزيزه في قطاعات مختلفة كالأمن الغذائي والطاقة والتكنولوجيا".

وأردف وزير الخارجي الإماراتي: "من أجل تعظيم فوائد تعاوننا المشترك على المستوى الدولي تلتزم الإمارات، وتتطلع لشركاء في ألمانيا وإسرائيل، بالتنسيق والتعاون لتعزيز الاستثمار الدولي".

المصدر: "وام" + وكالات