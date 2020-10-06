السلطات العراقية: مندسون افتعلوا احتكاكا مع القوات الأمنية خلال الزيارة الأربعينية

قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، إن بعض المندسين افتعلوا احتكاكا مع القوات الأمنية خلال الزيارة الأربعينية في محافظة كربلاء.

وذكرت في بيان صحفي: "خلال مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، في مدينة كربلاء المقدسة تجمعت عصر اليوم، أعداد من المتظاهرين من مختلف المحافظات، في ساحة التربية بمحافظة كربلاء وتوجهوا باتجاه باب القبلة وحاولوا الدخول مِن طريق غير مخصص للدخول".

وأضافت: "جرى تنبيههم مِن قوة الطوق الأول بأن يتجهوا نحو طريق الدخول المخصص مع التقيد بأجراء التفتيش، لكن بعض المندسين افتعلوا احتكاكا مِن خلال استخدام الحجارة ورميها باتجاه القوة الأمنية المكلفة بحماية الزائرين وجرى التعامل الفوري والمسؤول معهم ومنعهم من إحداث بلبلة بمخالفة الإجراءات الأمنية".

وتابعت الخلية: "تم السماح للذين يؤدون الزيارة من خلال الاتجاه الصحيح للدخول بعد تفتيشهم، كما جرى اتخاذ الإجراءات الحازمة بحق المندسين الذين حاولوا العبث بأمن الزائرين، وبحكمة رجال قواتنا الأمنية البطلة انتهى الأمر خلال دقائق معدودة وعادت الأمور إلى طبيعتها وواصل الزائرون أداء مراسم الزيارة بشكل اعتيادي".

وشهدت مراسم الزيارة الأربعينية في محافظة كربلاء العراقية، اليوم الثلاثاء، صِدامات بين محتجين وقوات الأمن.

المصدر: RT