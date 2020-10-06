وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يبحثان التعاون في مجال الطاقة

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن وزير خارجية البلاد عبد الله بن زايد بحث في برلين سبل التعاون في مجال الطاقة مع نظيره الإسرائيلي غابي آشكينازي.

وقال بن زايد في بيان "ناقشت اليوم مع زميلي غابي أشكنازي مجموعة من المقترحات والأفكار لعل أبرزها التعاون في مجال الطاقة والثورة الصناعية الرابعة إدراكا بأن التعاون في البحث والتطوير يمكن أن يمثل خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا".

وأضاف "إننا في دولة الإمارات نتطلع إلى فتح المزيد من آفاق التعاون الجديدة لصنع السلام و إلى الفرص الاقتصادية التي يفتحها في المنطقة.. وسنعمل سويا للاستفادة من قدراتنا الرائدة عالميا في قطاعات البحوث والتطوير وذلك لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وفي هذا السياق أؤكد توفر فرص في منطقتنا لتوسيع تعاوننا وتعزيزه في قطاعات مختلفة كالأمن الغذائي والطاقة والتكنولوجيا".

و أكد بن زايد أن "الإمارات وألمانيا وإسرائيل تتشارك المصلحة ممثلة في تعزيز التسامح والتنوع في دولنا وكذلك تعزيز التعددية والاعتدال في المنطقة ككل."