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اليمن يعيد شحنة لقاحات أطفال إلى اليونيسيف بسبب "مخالفتها للمعايير"

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الشحنة المخالفة ـ عن: وكالة أنباء سبأ
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أعادت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن شحنة لقاحات خاصة بالتحصين الروتيني للأطفال مقدمة من اليونيسيف "لمخالفتها المعايير الدولية".

ونقلت وكالة سبأ اليمنية عن مدير إدارة اللقاحات في برنامج التحصين طه العقاري أن شحنة لقاحات "الروتا" الخاصة بتحصين الأطفال الذي تقل أعمارهم عن العام وصلت إلى مطار صنعاء الدولي في 13 أغسطس الماضي وتحتوي على 30 طردا وبكمية 492 ألف جرعة.

وأضاف أنه و"بعد وصول الشحنة إلى مخازن التحصين المركزية تم فحص كل الجرعات وتبين أن مؤشر اللقاح كان في المستوى الثاني ما يعتبر مخالفا للمعايير الدولية".

وأوضح العقاري أنه تم رفع تقرير في حينه إلى منظمة اليونيسف لإطلاعها على ما هو حاصل في الشحنة" وأشار إلى أن "الوزارة اتخذت قرارا بإرجاع شحنة اللقاحات لأول مرة في اليمن".

وذكر العقاري أن الوزارة لم تتمكن من إعادة شحنة اللقاح في نفس الشهر الذي وصلت فيه جراء إغلاق مطار صنعاء بسبب "انعدام الوقود الناتج عن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية" وأكد أن الشحنة عادت إلى مصدرها اليوم.

المصدر: وكالة أنباء "سبأ"

 

 

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