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أردوغان يتوجه إلى قطر والكويت

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أردوغان يتوجه إلى قطر والكويت
Reuters Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أفاد بيان من الديوان الأميري القطري بأن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير "سيبحث وفخامة الرئيس التركي العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".



من جانب آخر، قال مكتب أردوغان إن الرئيس التركي سيزور قطر والكويت غدا الأربعاء.

وسيلتقي الرئيس التركي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ومن المقرر أن يجتمع خلال زيارته للكويت مع الأمير الجديد للبلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح وسيقدم له التعازي في وفاة أخيه غير الشقيق الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي الأسبوع الماضي عن 91 عاما.

المصدر: وكالات

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