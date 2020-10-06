أردوغان يتوجه إلى قطر والكويت

أفاد بيان من الديوان الأميري القطري بأن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير "سيبحث وفخامة الرئيس التركي العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل يوم غد الأربعاء، أخاه فخامة الرئيس التركي الذي يصل البلاد غدا في زيارة عمل، وسيبحث سمو الأمير وفخامة الرئيس التركي العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.#قناpic.twitter.com/8bxiTkVb8i — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 6, 2020







من جانب آخر، قال مكتب أردوغان إن الرئيس التركي سيزور قطر والكويت غدا الأربعاء.

وسيلتقي الرئيس التركي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ومن المقرر أن يجتمع خلال زيارته للكويت مع الأمير الجديد للبلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح وسيقدم له التعازي في وفاة أخيه غير الشقيق الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي الأسبوع الماضي عن 91 عاما.

المصدر: وكالات