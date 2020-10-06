مصر.. الإفراج عن مئات المساجين بأمر من السيسي

أفرج قطاع السجون في مصر عن 1822 نزيلا، بالإضافة إلى الإفراج الشرطي عن 259 نزيلا آخر، بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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ويأتي ذلك تنفيذا لقرار السيسي بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر لسنة 2020، وكذا لائحة قانون السجون بشأن الإفراج تحت شرط عمن استوفوا شروط الإفراج.

وتواصل وزارة الداخلية المصرية تطبيقها لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين جرى تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية