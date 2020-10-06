العراق.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن خلال الزيارة الأربعينية (فيديو)

شهدت مراسم الزيارة الأربعينية في محافظة كربلاء العراقية، اليوم الثلاثاء، صِدامات بين محتجين وقوات الأمن.

وأظهرت مقاطع فيديو المئات من المحتجين - الزائرين وهم يقفون عند أحد الحواجز في محاولة لعبوره، وكانوا يهتفون ضد إيران والولايات المتحدة، وفجأة تعرضوا إلى "هجوم" من قبل القوات الأمنية.

وذكرت مديرية أمن كربلاء في بيان صحفي، أن "موكب (الإمام الرباني) ويقدر عدد الرجال فيه بـ700 شخص ونحو 250 امرأة دخلوا من منطقة باب بغداد باتجاه سيطرة الكفيل باتجاه باب قبلة الإمام الحسين عليه السلام".

وأضافت، أن "بعض المتظاهرين اقتحموا العارضة الرئيسية أمام باب قبلة الإمام الحسين عليه السلام، وتم إبعادهم من قبل قوة الحرمين خارج العارضة الرئيسية".

المصدر: RT