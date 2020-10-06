مصر.. النيابة تخلي سبيل 9 طلاب تظاهروا يوم 20 سبتمبر الماضي

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل 9 متهمين على ذمة التحقيقات، بشأن أحداث التجمهر والتظاهر في 20 سبتمبر 2020.

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وأفادت مصادر قضائية أن المتهمين المخلى سبيلهم من محافظتي القاهرة والقليوبية.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض عليهم بعد وصول تحريات تفيد بتحريضهم على التظاهر وارتكاب أعمال عنف يوم 20 سبتمبر.

وأكد التحقيقات أنه تم فحص الصفحات الخاصة بالمتهمين في مواقع التواصل الاجتماعي، وأمر النائب العام بإخلاء سبيلهم "حفاظا على مستقبلهم نظرا لكونهم طلبة ما زالوا في مراحل الدراسة".

المصدر: المصري اليوم