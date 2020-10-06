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سفيرا أمريكا في ليبيا ومصر يلتقيان مدير المخابرات المصرية

أخبار العالم العربي

سفيرا أمريكا في ليبيا ومصر يلتقيان مدير المخابرات المصرية
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نشر سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، صورة له مع سفير الولايات المتحدة لدى القاهرة، جوناثن كوهين، بحضور مدير المخابرات المصرية، عباس كامل.

وقال نورلاند في تغريدة له على موقع "تويتر": "أجريت أنا والسفير كوهين مشاورات مثمرة مع مدير المخابرات العامة المصرية، حول كيفية دعم منتدى الحوار السياسي الليبي والتوصل لتهدئة حقيقية في ليبيا".

وكان سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد التقى يوم الاثنين، رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، في القاهرة، مشيدا بجميع الليبيين الداعمين للحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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